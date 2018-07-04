عريقات: القرارات الأمريكية لن تمر ولا يمكن أن تكون “السلطة” دون سلطة

لندن- “القدس العربي”: أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أن القيادة الفلسطينية بصدد التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية؛ لتقديم شكوى ضد قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مدينة القدس.

وقال في تصريحات صحافية: “لم نباشر بالصدام مع واشنطن وهم من قرروا ترك طاولة المفاوضات إلى طاولة الإملاءات، ولم نفتعل أي مشاكل مع أمريكا، وندرك قوة أمريكا، ولكن في حياة الشعوب، هناك أمور أهم من القدرة العسكرية”.

واشار عريقات إلى أن الثغرة المفتوحة أمام ترامب ونتنياهو لتغيير “النظام” هي غزة، وتحت مسمى الوضع الإنساني، لذا “فلن يكون هناك دولة دون غزة، ولن يكون هناك دولة في غزة”.

ولفت عريقات ان القرارت الأمريكية لن تمر ولا يمكن قبول وضع تكون فيه السلطة دون سلطة، والاحتلال بدون كلفة، وأن تكون غزة خارج الفضاء الفلسطيني”، لافتاً إلى أن إدارة ترامب تقطع 70% من استحقاقات وكالة الغوث، وتتباكى على الوضع الإنساني في غزة.

ورأى عريقات أن علاج قضايا غزة، يكمن في القدرة على إنهاء الانقسام وتمكين الحكومة، وأن من يسعى لإسقاط (صفقة القرن) عليه أن يعلم أن المصالحة متطلب إجباري.