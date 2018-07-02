ديانا حداد تهاجم آفة “الغرور” عند بعض الفنانين- (فيديو)

“القدس العربي”: هاجمت الفنانة اللبنانية ديانا حدّاد آفة “الغرور” عند الفنانين، بالتزامن مع تعرض النجمة اللبنانية نانسي عجرم لاتهامها بالتكبر، ما دفع التعليقات لتفسير كلام حداد على أنه موجه ضد زميلتها.

وقالت حدّاد في فيديو نشرته عبر حسابها على تطبيق “سناب شات”: “نحن نقول دائما من تواضع لله رفعه. التواضع شيء عظيم مني وجرّ. الفنان بلا محبة الناس لا شيء، دون أن يشعر أنه منهم وهم منه ولا يوجد اي فارق بينه وبينهم، ومن لا يكون كذلك من الأفضل أن يجلس في منزله”.

وكانت نانسي ردت على الاتهامات ضدها، بنشر تغريدة كتبت فيها “كل الحب والتقدير للشعب المغربي الحبيب، وشكر من القلب لكل المحبين والجمهور العزيز يلي فرح وفرحني بمهرجان موازين. غنينا وسهرنا مع بعض بليلة من العمر. بحبكم كتير”.

وقالت عجرم في تصريحات لبرنامج “عرب وود”، إنها تعاني من حساسية من الحليب، لذا لا تشربه بتاتاً، مؤكدة انها اعتذرت بلياقة عندما قدمت اليها الضيافة التقليدية المكونة من الحليب والتمر، مكتفية بتناول التمر.