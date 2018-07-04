مبعوث الأمم المتحدة يعلن في صنعاء عن “محادثات مثمرة” مع زعيم متمردي اليمن

صنعاء: أعلن مبعوث الامم المتحدة لليمن مارتن غريفيث، قبيل مغادرته صنعاء الاربعاء انه أجرى “محادثات مثمرة” مع زعيم المتمردين عبد الملك الحوثي، حيال النزاع في هذا البلد الذي يشهد منذ أسابيع هجوماً للقوات الحكومية باتجاه مدينة الحديدة الاستراتيجية غرباً.

وقال غرفيث للصحافيين في مطار صنعاء “أتقدم بالشكر الى عبد الملك الحوثي الذي التقيت به الثلاثاء جراء دعمه والمحادثات المثمرة التي اجريناها”، في أول اعلان عن لقاء بين الرجلين منذ تعيين المبعوث الدولي في منصبه في شباط/فبراير الماضي. (أ ف ب)