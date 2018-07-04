شركة “وولمارت” تسحب من السوق قمصاناً عليها شعارات معادية لترامب

نيويورك: أعلنت شركة التوزيع الأمريكية الكبرى “وولمارت” سحب قمصان عليها شعار معارض للرئيس دونالد ترامب من السوق، بعدما طالتها حملة مقاطعة من أنصاره.

وأثار توزيع هذه القمصان اعتباراً من الاثنين موجة انتقادات على تويتر، وهي تحمل عبارة “أسقِطوا 45″ علماً أن ترامب هو الرئيس الخامس والأربعون للولايات المتحدة.

وقال راين فورنير رئيس تجمّع الطلاب المؤيدين لترامب في تغريدة، “يحقّ لشركة وولمارت أن تبيع هذه القمصان، ويحقّ لنا أن نقاطعها..هذه حسنات النظام الرأسمالي”.

لكن مستخدمين آخرين أشاروا إلى أن الشركة نفسها توزّع سلعاً مؤيدة لترامب، منها قبعات وأكواب عليها شعاره الانتخابي “لنعد لأمريكا عظمتها”.

إزاء هذا الجدل، قال متحدث باسم الشركة في تغريدة إن هذه القمصان سُحبت من التوزيع ولم تعد مطروحة للبيع.

وأضاف “كانت هذه السلع معروضة من بائع آخر وليس منا مباشرة”.

وما زالت هذه السلع متوفرة على منصات بيع إلكترونية، منها “أمازون”.

وسبق أن أثار عملاق التوزيع هذا ضجّة كبيرة حين سوّق لقمصان تحمل عبارة “حبل. شجرة. صحافي”، في تماه مع موقف ترامب المتوتّر مع عدد من وسائل الإعلام التي يتهمها بتزوير الحقائق. ثم سحبت تلك السلع من البيع بعد ذلك. (أ ف ب)