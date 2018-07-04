خلال 24 ساعة.. اغتيال ثاني عمدة في الفلبين – (فيديو)

لندن – “القدس العربي”: للمرة الثانية خلال أقل من 24 ساعة، تم اغتيال رئيس بلدية مدينة جنرال تينيو، فرديناند بوتي، رمياً برصاص.

وأعلنت الشرطة الفلبينية في بيان لها، أن الهجوم على بوتي (57 عاماً) نُفّذ خلال خروجه بسيارته من مجمع حكومي، من قبل مجهولين يستقلون دراجة نارية، مشيرة إلى أن المعتدين أطلقوا عليه 18 طلقة نارية على الأقل ولاذوا بالفرار.

وكان قناص مجهول قد قتل عمدة مدينة تاناوان، أنتونيو هاليلي (72 عاماً)، مؤخراً، خلال حفل رسمي لرفع العلم الوطني.