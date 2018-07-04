لافتة كبيرة تسقط على سيدتين في الشارع _ (فيديو)

لندن – ” القدس العربي ” : أنتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة سقوط لافتة عملاقة على سيدتين على الرصيف في أحد شوارع مدينة بروكلين الأمريكية.

سجلت كاميرات المراقبة المشهد ، إذ وقفت سيدتان على الرصيف أمام عيادة “بروكلين سمايل” لطب الأسنان ، قبل أن تحدث المفاجأة الصادمة.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، بعد الوقوف بثوان، صُدمت السيدتان بسقوط لافتة العيادة المعدنية الضخمة فوق رأسيهما، أثناء تغييرها لتسحق سيدة وتضرب الأخرى بقوة.

ومن ثم هرع العديد من المارة لمساعدة السيدتين قبل أن يتعاونوا معًا لرفع اللافتة الثقيلة وسحب السيدة العالقة تحتها.

تم نقل الضحيتين إلى مستشفى “جامعة نيويورك لانغون” لعلاج إصاباتهما الخطيرة.

وفي إشارة للمصابة ، قالت سيدة من المارة : “لقد كانت مدمرة، وفي حالة صدمة واضحة”.

وقال الرجل الذي ساعد في إخراج السيدة من تحت اللافتة: “عندما سألتها عن اسمها لم تستطع الإجابة وبدت مذهولة”.

ووفقًا لسلطات بروكلين التي تحقق في الحادث، لم يمتلك العمال رخصة لاستبدال اللافتة.