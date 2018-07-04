محاكم العدالة الانتقالية بتونس تستأنف النظر في قضايا القمع وانتهاكات حقوق الإنسان

تونس: استأنفت المحاكم المتخصصة في العدالة الانتقالية بتونس اليوم الأربعاء النظر في القضايا المرتبطة بالقمع وانتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت قبل أحداث الثورة عام 2011 .

وبدأت الدائرة القضائية المتخصصة بمدينة الكاف غرب تونس النظر بأولى القضايا المرتبطة بالقمع والانتهاكات والمتعلقة بمقتل المعارض السياسي اليساري نبيل بركاتي خلال فترة حكم الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة في عام .1987

وقال رضا بركاتي شقيق الضحية، للصحافيين في المحكمة اليوم “كانت جلسة تاريخية، تحدثنا بصدق وعفوية عن أهمية لحظة وصولنا للعدالة الانتقالية بعد ثلاثين عاما من وقوع الجريمة المؤلمة”.

وأضاف بركاتي “نحن سعداء اليوم ليس من منطلق التشفي ولكن لأهمية اللحظة كجزء من العدالة الانتقالية، الافلات من العقاب كان سببا مباشرا لتواصل الاستبداد والحط من كرامة المواطنين”.

ونبيل بركاتي هو من المناضلين اليساريين ضد حكم بورقيبة الذي حكم البلاد بين عامي 1957 و1987 وأحد مؤسسي حزب العمال الشيوعي في تونس في ثمانينات القرن الماضي.

وبحسب معلومات هيئة الحقيقة والكرامة المكلفة بالتقصي في انتهاكات الماضي، تعرض نبيل بركاتي عند ايقافه من قبل الأمن في 28 نيسان/ابريل عام 1987 الى تعذيب مبرح ثم وجدت جثته لاحقا يوم التاسع من أيار/مايو من نفس العام في قناة تصريف مياه بعد تلقيه رصاصة في الرأس.

وكانت الهيئة قد أعلنت عن إحالة سبعة متهمين على الدائرة القضائية المتخصصة بالمحكمة الابتدائية بالكاف من بينهم وزير سابق وطبيب ورجال أمن، بتهم تتضمن جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تتمثل في القتل العمد، والتعذيب الناجم عنه الموت، والاختفاء القسري.

وهذه جلسة المحاكمة الثالثة التي تباشرها دائرة متخصصة بعد جلستين خصصتا لمقتل اثنين من المعارضين الاسلاميين لحكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في عام 1991 خلال ذروة الحملة السياسية والقمعية التي شنها النظام ضد الاسلاميين آنذاك.

وستنظر محاكم أخرى في أنحاء البلاد في قضايا انتهاكات بدءا من اليوم وحتى شهر تشرين أول/أكتوبر المقبل.

يشار إلى أن هيئة الحقيقة والكرامة كانت نظرت منذ بدء مهامها في 2014 في أكثر من 60 ألف ملف حول انتهاكات الماضي بدءا من عام 1955 تاريخ استقلال تونس عن الاستعمار الفرنسي الى تاريخ تأسيس الهيئة عام .2013

وتشمل هذه الحقبة بالخصوص فترتي حكم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة ومن بعده زين العابدين بن علي المقيم بالمملكة السعودية بعد الاطاحة بحكمه في 2011 إثر انتفاضة شعبية.(د ب أ).