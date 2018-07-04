أحمد السقا ومنى زكي ينسحبان من فيلم “3 شهور” ويعودان من أمريكا إلى مصر

القاهرة – “القدس العربي ” : للمرة الثانية يواجه العمل الجديد للفنان أحمد السقا والفنانة منى زكي أزمة إيقاف التصوير، رغم أنه لم تمض أيام قليلة على إعلان عودة تصوير الفيلم.

إذ قرر أبطال فيلم “3 شهور” أحمد السقا ومنى زكي وخالد الصاوي، بالإضافة للمخرج محمد سامي العودة الى القاهرة، وعدم تصوير باقي مشاهد الفيلم في أمريكا، وذلك بعد تعرُّضه لأزمات إنتاجية خلال الأيام الماضية.

ويذكر ان المنتج إبراهيم إسحاق قد اختفى بعد سفر فريق العمل إلى أميركا، وعدم إرساله باقي مستحقات الشركة المنفذة للعمل.

وكان من المقرر أن تتولى العمل بأميركا شركة إنتاج مقابل مليون و200 ألف دولار، وبعد وصول فريق العمل إلى هناك تفاجأوا بعدم إرسال الأموال للشركة، واختفاء المنتج، ليقرروا العودة إلى القاهرة بعد رحلة استغرقت أسبوعين.

وبذلك يكون قد انتهى المشروع نهائياً وخرج من المنافسة في موسم عيد الأضحى كما كان مقرراً.

وبالإضافة لمشكلة التمويل وعدم تصوير أي مشاهد في أمريكا رغم مرور أكثر من أسبوعين على وجود طاقم العمل هناك، فإن الوقت ضيق أمام فريق العمل للخروج بالفيلم قبل عيد الأضحى ، إذ لم يتم تصوير سوى 4 أيام في القاهرة.

كما واجه فريق العمل صعوبة في استخراج التأشيرات، وكذلك دخول المنتج وليد صبري شريكاً في الإنتاج بالتوزيع الخارجي مع الشركة المنتجة الأصلية، لكنه ماطل ولم يرسل ميزانية التصوير لانشغاله بفيلم أحمد حلمي الذي ينافس في الموسم نفسه بأفلام العيد.

أما السبب الخامس، فكان ضيق الوقت أمام السقا الذي يحضر لمسلسله الجديد في رمضان 2019.

ورغم كل هذه المشكلات، نفى المنتج إبراهيم إسحاق ما تردد عن انسحابه من إنتاج الفيلم أو تاجيله، مرجعاً سبب عودة أبطال العمل إلى عدم التزام الشركة المنفذة للعمل بأميركا ببنود التعاقد، والتي غيَّرت الميزانية المتفق عليها منذ البداية.