ريال مدريد يكشف موقفه بوضوح من التعاقد مع مبابي

لندن-”القدس العربي”:

وضع ريال مدريد حدًا للشائعات المنتشرة عن اهتمام الرئيس فلورنتينو بيريز، بالمهاجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي، بعد ظهوره بمستوى خاطف للأنظار مع الديوك في نهائيات كأس العالم، وذلك ببيان رسمي لم يختلف كثيرًا عن بيان نفي الاهتمام بالساحر البرازيلي نيمار جونيور.

وادعت العديد من الصحف الإسبانية وكذلك الفرنسية، أن النادي المكي اقترب بشدة من الحصول على توقيع صاحب الـ19 عامًا، وذلك مقابل رسوم فلكية تُقدر بنحو 272 مليون يورو، من المفترض أن تذهب لخزينة الإدارة القطرية المستحوذة على “حديقة الأمراء”، بعد تفعيل بند شراء اللاعب من ناديه السابق موناكو مقابل 181 مليون يورو، في الأول من يوليو / تموز الجاري.

لكن سرعان ما نفى الميرينغي صحة تلك الأنباء، ببيان رسمي نُشر على الموقع الرسمي، وجاء نصه كالأتي ” هناك معلومات خاطئة نشرت خلال الساعات القليلة الماضية تزعم وجود اتفاق بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان لضم كيليان مبابي، نود التأكيد على أنها خاطئة تماما، ريال مدريد لم يتقدم بأي عرض لباريس سان جيرمان أو اللاعب، وندين الأخبار المنتشرة خاصة وأنها لم تثبت بأي شكل بواسطة الأطراف المعنية”.

وكان مبابي الذي قاد فرنسا لإقصاء الأرجنتين من الدور ثمن النهائي لكأس العالم، قد انتقل إلى صفوف بطل الليغ1، في “ديد لاين 2017″، قادمًا من موناكو على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء بعقد دائم قبل انتهاء مدة الإعارة، وفي موسمه الأول، تمكن من تسجيل 21 هدفًا بالإضافة لصناعة 16 آخرين لرفاقه من مشاركته في 46 مباراة في مختلف المسابقات.