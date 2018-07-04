تهمة تهريب الأعضاء البشرية تلاحق برشلونة بشأن الكبد الذي زرعه “آبيدال”

باريس-’’ القدس العربي’’- من آدم جابر:

كشف الموقع الإخباري الإسباني ’’El Confidencia’’ عن فتح السلطات القضائية في مدينة برشلونة تحقيقاً بشأن تهريب الأعضاء البشرية، فيما يتعلق بالظروف التي حصل فيها المدافع الفرنسي المعتزل إيريك آبيدال، المدير الرياضي الحالي لنادي برشلونة الإسباني، على الكبد الذي زرع له عام 2012 عندما كان لاعباً في صفوف النادي الكتالوني .

وأوضح الموقع الإسباني أن المحققين رصدوا خلال تحقيقهم بشأن قضية’’ تبيض الأموال’’ -التي يحاكم فيها الرئيس السابق لنادي برشلونة ساندرو روسيل -أربع مكالمات لهذا الأخير سمحت لهم باكتشاف أنّه اشترى الكبد الذي زرع لمدافع برشلونة السابق أريك آبيدال، في عام 2012، بطريقة غير قانونية.

و نفى نادي برشلونة، من جانبه، في بيان ’’ أي أعمال غير شرعية تمت في إطار عملية زراعة الكبد للاعبه السابق ومديره الرياضي الحالي أريك آبيدال أثناء فترة الرئيس السابق للنادي ساندرو روسيل’’ .

وكان أريك آبيدال، البالغ من العمر 38 عاما، قد لعب في صفوف برشلونة في الفترة مابين عامي 2007 و2013. وفي عام 2011 تبين أنه مصابٌ بورم في الكبد، ما اضطره إلى التوقف عن اللعب لأشهر قليلة، قبل أن يعود إلى الملاعب ويخوض مباراة نهائي “شامبيونسليغ” التي توج بها برشلونة على حساب مانشستر يونايتيد.

لكن آبيدال خضع بعد ذلك لعملية زرع كبد تكللت بالنجاح، ثم عاد لاحقاً إلى فرنسا ليلعب مع نادي موناكو خلال فترة قصيرة قبل أن ينتقل إلى أولومبياكوس اليوناني ويعلن من هناك اعتزاله في نهاية عام 2014.