قلق أممي حول قرار إسرائيل هدم بلدة الخان الأحمر في الضفة الغربية المحتلة -(صور)

نيويورك -الأمم المتحدة- “القدس العربي” – من عبد الحميد صيام:

أعلن نائب المتحدث الرسمي للأمين العام، فرحان حق، في مؤتمره الصحافي اليومي، أن مجلس حقوق الإنسان قد أبدى قلقه العميق إزاء قرار إسرائيل بهدم بلدة الخان الأحمر شرقي القدس في الأيام القليلة المقبلة. ويسكن بلدة الخان الأحمر 180 شخصا نصفهم من الأطفال، وينتمون للتجمعات البدوية الـ 46 في أواسط فلسطين المحتلة والمهددة بالإقتلاع والتشريد حسب تقييم الأمم المتحدة والتي تراقب السياسات الإسرائيلية التي تجبر بعض التجمعات على الرحيل من موئلهم الأصلي. وفي القرية مدرسة إبتدائية تضم 60 طالبا ينتمون لتجمعات بدوية قريبة من بلدة الخان الأحمر.

وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا قد صادقت في أواخر أيار/ مايو الماضي، على هدم قرية خان الأحمر والمدرسة التي أقيمت هناك، في أي توقيت تراه دولة الاحتلال مناسبا بدءا من مطلع شهر حزيران/ يونيو الماضي. كما رفضت سلطات الإحتلال وقضاة المحكمة العليا التماسين ضد أوامر الهدم تقدم بهما سكان القرية نفسها، وذوو الطلاب الذين يأتون للدراسة في مدرسة القرية من التجمعات الفلسطينية البدوية القريبة من المنطقة.

وقد قام ممثلو ما يسمى بـ”الإدارة المدنية” التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، بإجراء عمليات قياس ومسح للقرية الفلسطينية البدوية المهددة بالهدم.

وكانت منظمة “العفو الدولية” قد أكدت في بيان صدر الاثنين أن “سياسات إسرائيل لتوطين المدنيين الإسرائيليين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتدميرها التعسفي لممتلكات الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال، وترحيلهم بالقوة تعتبر إنتهاكا لـ “اتفاقية جنيف الرابعة”، وتشكل جرائم حرب موصوفة في”النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية”.