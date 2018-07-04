هل مبابي أسرع من بولت؟ – (فيديوهات)

في الدقيقة الـ12 من مباراة فرنسا ضد الأرجنتين ضمن دور الـ16 من مونديال روسيا، و التي انتهت بفوز’’ الديوك’’ بنتيجة 3-4، قام كيليان مبابي، جوهرة كرة القدم الفرنسية الصاعدة، باستلام الكرة من على بعد 30 متراً من مرمى حارس فرنسا هيغو لوريس، وصعد بها نحو مرمى الخصم بسرعة أذهلت المتابعين، وصلت إلى37كلم / الساعة، قبل أن تتم عرقلته في منطقة الجزاء ويحصل على ضربة جزاء ترجمها زميله آنتوان غريزمان، مانحاً التقدم لمنتخب فرنسا.

السرعة القصوى هذه تضع المهاجم الفرنسي، البالغ من العمر 19 عاماً، بسهولة بين قائمة لاعبي كرة القدم الأسرع مع الكرة، حتى أنّ البعض ذهب إلى مقارنته بالأسطورة يوسين بولت على وسائل التواصل الاجتماعي عبر صور مركبة، وأطلق عليه بعض المحللين الفرنسيين’’ بولت كرة القدم’’، وإن كان العداء الجمايكي أسرع رجل في التاريخ قد سجل 45 كم / الساعة عند تحطيمه الرقم القياسي العالمي لسباق الـ 100 في عام 2009.

ونقلت صحيفة ’’ 20 دقيقة’’ الفرنسية عن مدرب العدائين رينو لونجويفر، تأكيده أن مبابي بإمكانه الوصول إلى 38 كلم/ الساعة، ما يعطي 10,50 ثانية في سباق الـ 100 متر على المضامير المفتوحة، وهي سرعة يمكن لصاحبها المشاركة في نهائي بطولة فرنسا أو أوروبا لسباق الــ 100 متر للمضامير المفتوحة، والذي يحمل بولت رقمه القياسي العالمي، بعد أن قطع مسافة السباق في 9,58 ثانية، عام 2009 ببرلين.