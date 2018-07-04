كيف استقبل أبو تريكة ومشاهير العالم العربي قرار محكمة النقض؟

لندن-”القدس العربي”:

رسّخ محمد أبو تريكة، المعنى الحقيقي للتواضع والتسامح، في تعليقه الأول على القرار الذي أصدرته محكمة الطعون المصرية، بإلغاء اسمه وآخرون من ضمنهم الرئيس السابق محمد مرسي، من قوائم الإرهاب والمترقب وصولهم الأراضي المصرية، لتهم تتعلق بتمويل جماعات إرهابية.

وكعادته، لم يُظهر أفضل لاعب مصري في التاريخ –وفقًا لاستفتاء الفيفا-، أي نوع من أنواع الشماتة تجاه كارهيه، في مقدمتهم الأذرع الإعلامية التي تطل يوميًا على المشاهدين في مختلف المحطات التابعة للنظام، ورجال الأعمال المواليين للدولة، بل فتح معهم صفحة جديدة، بقوله عبر حسابه على تويتر “مسامح الجميع من ساند ومن هاجم ومن تطاول ومن مدح قلبي يسع ويعفو عن الجميع″.

فقط، تحسر بطل أفريقيا عامي 2006 و2008، على فراق أعز البشر إلى قلبه، والإشارة لوالده الحاج محمد، الذي توفاه الله قبل حوالي عام ونصف من الآن، وتحديدًا في أواخر فبراير 2017، مع ذلك، اُجبر أيقونة الأهلي على عدم حضور الجنازة والعزاء، بسبب عناد الدولة معه، بالإصرار على إدراج اسمه ضمن قوائم الإرهاب، وقال عن والده ” اكثر البشر فرحا بهذا اليوم ليس معي فهو كان اكثر المتأثرين رحمة الله عليك أبي . مصر نحبك بل نعشقك انت الروح والقلب”.

بالتزامن مع تغريدة أمير القلوب، انفجرت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، من تفاعل المُحبين، وفي مقدمتهم أفضل لاعب في الدوري الإماراتي حسين الشحات، الذي تفاخر بصورته وهو طفل صغير جنبًا إلى جنب مع مثله الأعلى قبل حوالي 10 سنوات، وغرد قائلاً ” مكن الصوره قديمه اوي بس من اكتر الصور اللي بحبها ف حياتي مع احسن خبر سمعته النهارده معشوق الجماهير ياااااا تريكه”، وأيضًا النجم السينمائي أحمد السقا، بادر بتهنئة تريكة، رغم أن الفنان معروف عنه انتمائه الشديد لغريم ميت عقبة الزمالك، وكذا أحمد حسام ميدو، قام بإعادة نشر تغريدة تريكة.

وهكذا جاءت أبرز ردود الأفعال حتى هذه اللحظة

يمكن الصوره قديمه اوي بس من اكتر الصور اللي بحبها ف حياتي مع احسن خبر سمعته النهارده معشوق الجماهير ياااااا تريكه ❤️❤️ @trikaofficial pic.twitter.com/OmpUGhlqLz — Hussein El Shahat (@husseinelshahat) July 4, 2018

مبروك ياتريكة

ربنا يوفقك دايما حبيبي ويحفظك @trikaofficial — Ahmed Elsaka (@ElSaka) July 4, 2018

محكمة النقض تقضي بالغاء ادراج اللاعب محمد ابوتريكة علي قائمة الارهابيين واعادة نظر قرار النائب العام بهذا الادراج امام دائرة جنايات جديدة@trikaofficial يا مسهل يااارب — Mohamed Alkawaleny (@Malkawaleny) July 4, 2018

كلنا فرحانين يا نجم والله مش أبوك بس الله يرحمه — Mohamed Geddo (@Geddo) July 4, 2018