كيف استقبل أبو تريكة ومشاهير العالم العربي قرار محكمة النقض؟
لندن-”القدس العربي”:
رسّخ محمد أبو تريكة، المعنى الحقيقي للتواضع والتسامح، في تعليقه الأول على القرار الذي أصدرته محكمة الطعون المصرية، بإلغاء اسمه وآخرون من ضمنهم الرئيس السابق محمد مرسي، من قوائم الإرهاب والمترقب وصولهم الأراضي المصرية، لتهم تتعلق بتمويل جماعات إرهابية.
وكعادته، لم يُظهر أفضل لاعب مصري في التاريخ –وفقًا لاستفتاء الفيفا-، أي نوع من أنواع الشماتة تجاه كارهيه، في مقدمتهم الأذرع الإعلامية التي تطل يوميًا على المشاهدين في مختلف المحطات التابعة للنظام، ورجال الأعمال المواليين للدولة، بل فتح معهم صفحة جديدة، بقوله عبر حسابه على تويتر “مسامح الجميع من ساند ومن هاجم ومن تطاول ومن مدح قلبي يسع ويعفو عن الجميع″.
فقط، تحسر بطل أفريقيا عامي 2006 و2008، على فراق أعز البشر إلى قلبه، والإشارة لوالده الحاج محمد، الذي توفاه الله قبل حوالي عام ونصف من الآن، وتحديدًا في أواخر فبراير 2017، مع ذلك، اُجبر أيقونة الأهلي على عدم حضور الجنازة والعزاء، بسبب عناد الدولة معه، بالإصرار على إدراج اسمه ضمن قوائم الإرهاب، وقال عن والده ” اكثر البشر فرحا بهذا اليوم ليس معي فهو كان اكثر المتأثرين رحمة الله عليك أبي . مصر نحبك بل نعشقك انت الروح والقلب”.
بالتزامن مع تغريدة أمير القلوب، انفجرت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، من تفاعل المُحبين، وفي مقدمتهم أفضل لاعب في الدوري الإماراتي حسين الشحات، الذي تفاخر بصورته وهو طفل صغير جنبًا إلى جنب مع مثله الأعلى قبل حوالي 10 سنوات، وغرد قائلاً ” مكن الصوره قديمه اوي بس من اكتر الصور اللي بحبها ف حياتي مع احسن خبر سمعته النهارده معشوق الجماهير ياااااا تريكه”، وأيضًا النجم السينمائي أحمد السقا، بادر بتهنئة تريكة، رغم أن الفنان معروف عنه انتمائه الشديد لغريم ميت عقبة الزمالك، وكذا أحمد حسام ميدو، قام بإعادة نشر تغريدة تريكة.
وهكذا جاءت أبرز ردود الأفعال حتى هذه اللحظة
يمكن الصوره قديمه اوي بس من اكتر الصور اللي بحبها ف حياتي مع احسن خبر سمعته النهارده معشوق الجماهير ياااااا تريكه ❤️❤️ @trikaofficial pic.twitter.com/OmpUGhlqLz
— Hussein El Shahat (@husseinelshahat) July 4, 2018
مبروك ياتريكة
ربنا يوفقك دايما حبيبي ويحفظك @trikaofficial
— Ahmed Elsaka (@ElSaka) July 4, 2018
محكمة النقض تقضي بالغاء ادراج اللاعب محمد ابوتريكة علي قائمة الارهابيين واعادة نظر قرار النائب العام بهذا الادراج امام دائرة جنايات جديدة@trikaofficial يا مسهل يااارب
— Mohamed Alkawaleny (@Malkawaleny) July 4, 2018
كلنا فرحانين يا نجم والله مش أبوك بس الله يرحمه
— Mohamed Geddo (@Geddo) July 4, 2018
عاجل: محكمة النقض تحكم بالغاء قرار محكمه الجنايات بالتحفظ على أموال محمد أبو تريكة.
وهذا هو الحكم الثالث لصالح ابو تريكه بالغاء التحفظ على أمواله.
معلومة: محكمة النقض هي أعلى محكمة مصرية.
— Gamal Eid (@gamaleid) July 4, 2018
@trikaofficial مبروك يا إرهابي القلوب مليون مبروك يا كابتن محمد .. إنت من أفضل من أنجبت مصر في كرة القدم حقيقي رمز الأخلاق والتسامح والمهاره داخل الملاعب وخارج الملاعب ربنا يوفقك دايماً يا حبيب العرب ♥️✌
الحمد لله. ربنا يكملها وترجع بالسلامة تنور بلدك وسط حبايبك. ربنا يرحم والدك
— Hany حَتْحُوتْ (@HHathout) July 4, 2018