ماي لم تتحمل مشاهدة ضربات الجزاء في مباراة إنكلترا وكولومبيا

لندن: قال متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إنها وجدت اللحظات الأخيرة في مباراة انكلترا وكولومبيا في بطولة كأس العالم لكرة القدم “محطمة للأعصاب”.

وصعدت انكلترا إلى الدور ربع النهائي في البطولة المقامة في روسيا بفضل أول فوز لها بركلات الترجيح في البطولة لتنهي عقودا من الخروج المحطم لقلوب المشجعين من المسابقات الكبرى وتفجر احتفالات حاشدة في لندن.

لكن ماي التي تقود حكومة أقلية في المرحلة النهائية من أعقد مفاوضات تشهدها البلاد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية والمتعلقة بالخروج من الاتحاد الأوروبي وجدت التوتر في المباراة التي أقيمت في استاد سبارتاك في موسكو فوق احتمالها.

وقال المتحدث للصحافيين “قالت في وقت سابق إنها تجد صعوبة في متابعة ضربات الجزاء لأنه يكون وقتا محطما للأعصاب”.(رويترز).