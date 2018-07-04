تفاهمات أمريكية إسرائيلية تسفر عن تشكيل فرق لزيادة الضغط على إيران

لندن-”القدس العربي”:

شهدت العاصمة الأمريكية قبل أسابيع لقاء جمع مائير بن شبات رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي ومستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، لبحث آليات وحيثيات عمل فريق أمريكي إسرائيلي مشترك شكّل لاستغلال جوانب الضعف التي يعانيها النظام الإيراني.

وبحسب “معاريف” العبرية، فان الفريق المشترك بين واشنطن وتل أبيب شكّل في أعقاب مصادقتهما على وثيقة تفاهمات ثنائية تم التوقيع عليها أواخر العام الماضي،

ووفقا لمسؤول إسرائيلي كبير فان الفريق المشترك سيبحث آلية تفعيل الضغوط الداخلية على النظام الإيراني من خلال استغلال جوانب الضعف التي يعانيها النظام في طهران لجعله مضطرا لإجراء تغييرات في سياساته وأدائه”.

ويأتي تشكيل الفريق المشترك حسب الصحيفة بالتوازي مع جهد مكثف تقوم به وزارة الخارجية الإسرائيلية لزيادة الضغوط الدولية على طهران، فمؤخرا قامت السفارات والقنصليات الإسرائيلية حول العالم بتوزيع وثيقة سرية داخلية على أقسامها ودوائرها الخاصة، تشرح كيفية العمل ضد إيران، لافتة الى ان الوثيقة الدبلوماسية الإسرائيلية أصدرت من أجل مساعدة الرئيس دونالد ترامب لتكثيف ضغوطه على إيران، ومحاولة إقناع العالم بأهمية هذه الضغوط وجدواها على طهران.

وفي ظل قناعة واشنطن وتل ابيب بأن طهران تمرّ في لحظة حرجة اقتصاديا وسياسيا، فإنها ترى في ذلك الفرصة المناسبة لتفعيل المزيد من أدوات الضغط عليها، من خلال ايفاد دبلوماسيين إسرائيليين الى أوروبا تحديدا، وباقي الدول مثل أستراليا لإقناعهم بالعمل ضد إيران في الأمم المتحدة وصندوق النقد والبنك الدولي.