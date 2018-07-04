احراق سيارة امرأة سعودية -(فيديو)

الرياض: تبحث الشرطة السعودية عن اشخاص احرقوا سيارة امرأة بعد اسبوع فقط من السماح للنساء بقيادة السيارات في المملكة المحافظة.

وقالت سلمى الشريف (31 عاما) التي تعمل محاسبة بالقرب من مدينة مكة للإعلام المحلي انه تم احراق سيارتها عمداً هذا الاسبوع من قبل رجال “يعارضون قيادة المرأة للسيارات“.

وصرحت شرطة مكة في بيان اصدرته السلطات المحلية في وقت متأخر الثلاثاء ان الاجهزة الأمنية تحقق في الحادث.

وفي 24 حزيران/يونيو احتفلت النساء في السعودية بالسماح لهن بقيادة السيارات لأول مرة.

وقالت الشريف انها تعرضت للمضايقة من رجال في حيها بعد ان بدأت قيادة سيارتها لتخفيف الاعباء المالية عن كاهلها.

وقالت لصحيفة عكاظ المحلية “انا اعمل محاسبة في أحد الاسواق براتب لا يتجاوز الـ 4 آلاف ريال، واضطر لتخصيص نصفه للسائق الذي ينقلني لمقر عملي اضافة الى تنقل والدي المسنين لقضاء احتياجاتهما”.

واضافت “منذ اليوم الأول للقيادة وأنا أتعرض لألفاظ نابية من بعض الشبان اسمعها في الذهاب والاياب، اذ يتهكمون علي بالقول ما عندنا بنات يسوقون..”.

وحصلت الشريف على دعم من عدد كبير من السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عرض بعضهم صورة سيارتها المحترقة ووصفوا الهجوم بأنه “ارهابي”.

وسعت السلطات الى التأكيد على الموافقة الدينية على قيادة النساء، إلا ان العديد لا يزالون يخشون المتشددين على وقع تصريحات معادية للنساء على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتقدمت نحو 120 ألف امرأة بطلب الحصول على رخصة قيادة، بحسب متحدث باسم وزارة الداخلية، ولكن لم يتضح عدد الرخص التي تم اصدارها.(أ ف ب) .