ملف صور يُبرز مآسي المهاجرين Jul 04, 2018 مهاجرون تم انقاذهم قرب شواطئ مضيق جبل طارق أعضاء من الهلال الأحمر الليبي ينقلون جثة مهاجر غرق قبالة سواحل تاجوراء، شرق العاصمة طرابلس مهاجرات تم انقاذهن من زورقين قرب شواطئ مضيق جبل طارق مهاجر أفريقي يقف على مدخل مدرسة مهجورة في لا ماسانا، وسط برشلونة، حيث يمكث عشرات المهاجرين غير الشرعيين منذ منتصف أبريل مهاجرون أفارقة من النيجر يستعدون لاستقلال الحافلات حيث تقوم السلطات الجزائرية بترحيلهم إلى بلدهم مهاجرون أفارقة من النيجر وضعتهم السلطات الجزائرية في حافلة لإعادتهم إلى وطنهم مهاجرون يجلسون في قاعدة بحرية في ليبيا مهاجرون على متن قارب انقاذ اسباني نازح سوري من محافظة درعا يدخن سيجارة في مخيم مؤقت بالقرب من الحدود الأردنية نازحة سورية فرت من قصف قوات النظام لمحافظة درعا تقيم في مخيم مؤقت على الحدود الأردنية المهاجر الطفل خينغسلي دوكوادا (9 أعوام) من جمهورية أفريقيا الوسطى، على متن قارب مؤسسة “أذرع مفتوحة” الغير حكومية، والتي أعلنت انقاذ 59 مهاجرا أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط من ليبيا المهاجر الطفل خينغسلي دوكوادا (9 أعوام) من جمهورية أفريقيا الوسطى مهاجرة أفريقية من النيجر تختبئ مع طفلها المولود حديثاً في موقع بناء وهي تحاول تجنب الترحيل في مركز عبور للمهاجرين في تمنراست في جنوب الجزائر Share on FacebookClick to share on TwitterClick to share on Google+Click to email this to a friend - - صورصور-أخباري-وسائطي-صور