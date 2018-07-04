مدير يوفنتوس يُراوغ الإعلام الإيطالي في تعليقه على صفقة رونالدو

لندن-”القدس العربي”:

تَعمد المدير العام لنادي يوفنتوس جوسيب ماروتا، إثارة الجدل حول صفقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وذلك بتعليق مُقتضب في رده على أسئلة الصحافيين، فور وصوله مدينة ميلان، للانتهاء من بعض الأعمال، يُقال أن من بين هذه الأعمال، إغلاق صفقة هداف ريال مدريد التاريخي –بحسب ما أكدته شبكة سكاي سبورتس-.

وزادت الشكوك حول مستقبل رونالدو مع الميرينغي في الساعات الـ24 الماضية أكثر من أي وقت مضى، وكانت البداية بالتقارير التي فجرتها صحف إيطاليا وإسبانيا الكبرى، عن موافقة قائد البرتغال بشكل مبدئي على الذهاب إلى البيانكونيري، لشعوره بانتهاء دوره مع النادي الملكي من جانب، ولعدم توصل وكيل أعماله مع الرئيس فلورنتينو بيريز حول الراتب السنوي من جانب آخر.

وفي ذروة الحديث عن مستقبل رونالدو مع بطل أوروبا في آخر ثلاث سنوات، واحتمال انتقاله إلى كبير إيطاليا على المستوى المحلي، ظهر الثعلب ماروتا أمام عدسات المصورين والصحافيين عصر اليوم الأربعاء في مدينة ميلانو، وحين سُئل عن صحة هذه الأنباء، اكتفى بابتسامة فُسرت على أنها “ابتسامة خبيثة”، وقال بالنص “لا تعليق”.

وأخذ الحديث عن مستقبل الدون مع الريال منحنى آخر، لدرجة أن صحيفة “ABC” الإسبانية، أكدت أن الإدارة المدريدية على أتم الاستعداد للاستغناء عن هدافهم التاريخي، لكن بشرط الحصول على مبلغ لا يقل بأي حال من الأحوال عن 150 مليون يورو، لتمويل صفقة بديله المُحتمل (كيليان مبابي أو نيمار جونيور).

أما آخر تحديث للقصة، فانفردت به صحيفة “الماركا”، التي علمت من مصادرها الخاصة، أن رونالدو يبحث الآن عن منزل في مدينة تورينو، وذلك بطبيعة الحال تمهيدًا لانتقاله إلى النادي الإيطالي العريق.