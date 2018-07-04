الأمم المتحدة: الحدود الأردنية تشهد أكبر نزوح للسكان في جنوب سوريا منذ بداية الأزمة

عمان: حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من تفاقم أزمة النازحين السوريين على الحدود الأردنية موضحا أن من أصل 270 ألف نازح بسبب القتال في جنوب سوريا، تقطعت السبل بنحو 60 ألف شخص عند الحدود.

وقال أندرس بيدرسن ، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالأردن: “هذا أكبر نزوح للسكان في جنوب سوريا منذ بداية الأزمة”.

وفقاً للأمم المتحدة، فإن نصف النازحين السوريين في درعا تقريبا هم من الأطفال.

وأضاف بيدرسن أن “الاحتياجات الفورية للنازحين السوريين بالقرب من الحدود في الأردن تشمل المأوى والماء والغذاء والرعاية الطبية والصرف الصحي. الأطفال معرضون بشكل خاص للإصابة بالجفاف والإسهال”.

ويجتمع مجلس الأمن الدولي غدا الخميس لمناقشة “الوضع المتدهور بسرعة” في جنوب غرب سوريا، بناء على طلب من السويد والكويت.

ودعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” المعنية بحقوق الإنسان، ومقرها الولايات المتحدة، الأردن اليوم الأربعاء إلى فتح الحدود، قائلة إنه منذ 27 حزيران/يونيو، لم تتمكن أي قافلة مساعدات من عبور الحدود إلى سورية.

وقالت لما فقيه، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش”: “إن الرفض المذل من جانب السلطات الأردنية للسماح لطالبي اللجوء بالسعي للحماية، لا يتعارض فقط مع التزاماتهم القانونية الدولية، لكنه أيضا الآداب الإنسانية الأساسية”.(د ب أ).