المرصد السوري يشكك في رواية مقتل نجل البغدادي في حمص

بيروت: شكك مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، في رواية مقتل نجل زعيم تنظيم “الدولة” (داعش)، أبو بكر البغدادي، في محافظة حمص السورية.

وكان التنظيم أعلن، أمس الثلاثاء، مقتل حذيفة البغدادي في هجوم شنه مع مقاتلين آخرين في محافظة حمص بوسط سوريا.

وقال رامي عبد الرحمن “في حال تأكد مقتل حذيفة البغدادي، فمن المؤكد أنه قتل في مكان أخر”.

وأشار إلى أن محطة الطاقة الحرارية في الضاحية الجنوبية من حمص والمناطق المحيطة بها لم تشهد هجمات أو قتالا منذ عام 2013.

وأعلن البغدادي نفسه في عام 2014، خليفة في سوريا والعراق. ولا يزال مكانه غير معروف، رغم ما يتردد كل فترة عن مقتله.

وتكبد “الدولة”، في الشهور الماضية، هزائم عسكرية وفقد مناطق في سوريا والعراق.

(د ب أ)