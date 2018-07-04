شركة عقارات قطرية تحصل على الموافقة لبناء ألف منزل في لندن

لندن: ذكر تقرير إخباري أن شركة التطوير العقاري القطرية “ديار للاستثمار العقاري” حصلت على الموافقات اللازمة لبناء حوالي ألف منزل في حي “إليفانت أند كاسل” بالعاصمة البريطانية.

وذكرت وكالة “بلومبرغ” للأنباء الاقتصادية أن “مجلس ساوث وورك” وافق، في ساعة متأخرة من أمس الثلاثاء، على الخطط المعدلة لإقامة برج سكني، وسكن جامعي جديد ومتاجر مكان أحد مراكز التسوق. ومن المنتظر أن تتولى شركة “جيت ليفينغ” المملوكة لكل من شركات “إنفستور ديلانسي” وصندوق التقاعد الهولندي “أيه.بي.جي أسيت مانجمنت” و”ديار” تطوير المشروع.

وقد جذب نشاط البنك بغرض التأجير في العاصمة البريطانية المستثمرين الدوليين وصناديق التقاعد بعد أن أدى الازدهار العقاري في المدينة إلى ارتفاع أسعار المساكن بما يفوق قدرة أغلب سكان لندن.

ويضم المخطط الشامل للمشروع متاجر ومطاعم ومقاه وقاعة للموسيقى وساحة عرض ومكاتب إدارية.

يذكر أنه تم الإعلان، أمس الثلاثاء، أن قطر ستشتري فندق بلازا، أحد أبرز الأيقونات المعمارية بمدينة نيويورك، مقابل نحو 600 مليون دولار لتضيف عقارا كان يملكه في الماضي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى محفظة عقاراتها الفاخرة.

وقالت مصادر مطلعة على الصفقة إن “كتارا” المملوكة للدولة في قطر ستشتري حقوق الملكية الكاملة للفندق، بما في ذلك حصة قدرها 75 في المئة من مجموعة ساهارا إنديا باريوار الهندية.

(وكالات)