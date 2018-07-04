محكمة سويدية تأمر شركة للبث التلفزيوني بدفع 195 مليون كرونة لـ”بي إن” القطرية بسبب القرصنة

ستوكهولم (السويد): أمرت محكمة سويدية شركة خدمات تلفزيونية عربية عبر الإنترنت بدفع 210 ملايين كرونة (24 مليون دولار) تعويضات عن توزيع محتوى يشمل الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم دون إذن.

وأمرت محكمة ستوكهولم الجزئية شركة أدفانسد تي.في نتورك (إيه.تي.إن)، وهي شركة مقرها السويد وتوزع محتوى باللغة العربية عبر الإنترنت، بدفع 194.8 مليون كرونة تعويضات لشركة بي.إن سبورتس القطرية و14.6 مليون كرونة لمجموعة ديجيتال ألب التلفزيونية الألبانية.

وقالت المحكمة في قرار يحمل تاريخ 29 يونيو/ حزيران “اتضح للمحكمة بما لا يدع مجالا للشك أن إيه.تي.إن لم تحصل قط … على حقوق بث قنوات بي.إن المعنية”.

وقضت المحكمة أيضا بسجن مالك (إيه.تي.إن)، حامد الحامد (58 عاما) لمدة عامين ونصف، كما عاقبت نجله أحمد ومساعدا آخر بالسجن عام لكل منهما.

وأدانت المحكمة الثلاثة بتهم منها إساءة استغلال معلومات فك التشفير وانتهاك حقوق الملكية.

وقال يوهان نيلسون محامي حامد الحامد لرويترز إنه يعمل مع محامي أحمد الحامد وإنهما يعتزمان الطعن على الحكم.

وأظهرت وثائق المحكمة أن (إيه.تي.إن) أشهرت إفلاسها في سبتمبر/ أيلول 2016. وذكرت الوثائق أن الشركة قالت أمام المحكمة إنها وزعت المحتوى بناء على الاتفاقات اللازمة مع مالكيه.

وقالت أنيلي تيرود والين، إحدى ممثلي الادعاء في القضية، إنها تعتقد أن التعويضات يمكن اقتطاعها من الأصول المملوكة للشركة أو مالكيها.

ويحقق الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) والاتحاد الأوروبي لكرة القدم وفورمولا 1 في مزاعم منفصلة متعلقة ببث غير قانوني لمحتوى يخص بي.إن سبورتس القطرية، التي تعمل في 33 دولة.

(الدولار= 8.8157 كرونة سويدية)

(رويترز)