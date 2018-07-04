مبادرة ليبية: نرفض أيّ تدخل خارجي بأزمتنا الداخلية

تونس″: أعرب أعضاء اللجان التحضيرية التابعة لـ “المؤتمر الوطني الليبي العام والجامع″، (مبادرة)، اليوم الأربعاء، عن رفضهم والشعب الليبي عموما، لأي تدخل خارجي بالشأن الداخلي وبالأزمة ببلادهم، جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم، أعضاء اللجان التحضيرية التابعة لـ”المؤتمر الوطني الليبي العام والجامع″، بالعاصمة التونسية.

و”المؤتمر الليبي العام والجامع″، مبادرة أطلقها عدد من النشطاء الليبيين من مختلف التيارات والمجالات.

وتضم المبادرة قيادات عسكرية سابقة، وأنصار النظام الزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي، ونشطاء في ثورة فبراير/ شباط 2011.

وتهدف إلى إيجاد تسوية للأزمة الليبية عبر الحوار والحل السلمي، يشمل كل الفرقاء الليبيين دون إقصاء، حسب أعضاء اللجان التحضيرية.

وفي مؤتمر اليوم، شدد أعضاء اللجان التحضيرية على أن أي “جهود خارجية (لحل الأزمة) تتجاوز تقديم المشورة والنصح، لن يقبلها الشعب الليبي، ويرى فيها انتهاكا لسيادة الدولة واستقلالها”.

وفي كلمته بالمناسبة نفسها، أكد مفتاح عبد الله الميسوري، رئيس لجنة الشؤون الخارجية للمبادرة، على الرفض القاطع لأيّ تدخّل مباشر أو غير مباشر، لأي طرف عربي أو إفريقي أو آسيوي أو أوروبي، يتجاوز النصيحة والمشورة”.

وأشار الميسوري، إلى أن “اللجان التحضيرية للمؤتمر تعكف على إعداد كافة الإجراءات لتنظيم المؤتمر الوطني الليبي العام”.

ويتصارع على النفوذ والسلطة والشرعية في ليبيا، قوتان سياسيتان هما: حكومة الوفاق الوطني، المدعومة دوليا، في العاصمة طرابلس (غرب)، والقوات التي يقودها خليفة حفتر، المدعومة من مجلس النواب بطبرق (شرق).(الأناضول).