بعد تلقيه دعوة من إدارة مهرجان جرش.. نائب أردني يطلب فتوى حول شرعية الحضور

“القدس العربي”: طلب النائب الأردني صالح العرموطي فتوى من دائرة الإفتاء العام في المملكة حول حضور مهرجان جرش.

وقال العرموطي إنه لم يتلق أي رد من دائرة الإفتاء على رسالته التي طالب بها بيبان الفتوى الشرعية لحضور فعاليات مهرجان جرش المزمع إقامته في مدينة جرش الأثرية في الأردن قريبا.

وأوضح العرموطي أنه وبعد تلقيه دعوة من إدارة المهرجان تقدم بطلب لبيان الموقف الشرعي من إقامة المهرجان وحضوره مشيرا إلى أن رسالته وصلت لمفتي عام المملكة الذي “تحاشى الرد” ومؤكدا أن الدائرة لن تجيب على طلبه.

وحول تقارير إعلامية تحدثت عن هجوم شرس على الحركة الإسلامية عقب طلب العرموطي قال “على العكس فرسالتي كمواطن أثارت فضول الكثيرين لمعرفة تبيان الموقف الشرعي من إقامة المهرجانات” مؤكدا أنه ليس ضد إقامة مهرجانات ثقافية تقدم ما يفيد المجتمع.