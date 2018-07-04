المبعوث الدولي الخاص باليمن: كل الأطراف أبدت إستعدادا للتعاون لإحلال السلام

نيويورك- (الأمم المتحدة)- “القدس العربي” – من عبد الحميد صيام:

صرح مارتن غريفيث، المبعوث الخاص للأمين العام لليمن، في ختام زيارة قام بها لصنعاء أن كل الأطراف أبدت رغبتها القوية في إحلال السلام، بل وتشاركت معه في أفكار ملموسة لتحقيق ذلك. وأبدى اطمئنانه بشأن الرسائل التي تلقاها خلال اجتماعاته ووصفها بالإيجابية والبناءة.

وقد نشر السيد مارتن غريفيث على موقع “مكتب المبعوث الخاص باليمن” التصريح التالي:

“أود أن أعرب عن جزيل شكري على حفاوة الاستقبال التي قوبلت بها في اليومين الماضيين خلال زيارتي صنعاء في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها اليمن. خلال زيارتي قمت بعقد اجتماعات مع قيادات أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام.

إني مطمئن من الرسائل التي تلقيتها، والتي كانت إيجابية وبنّاءة. لقد أبدت جميع الأطراف رغبتهم القوية في السلام، بل تشاركت معي أيضا في أفكار ملموسة لتحقيق السلام. وفي هذا الصدد، أنا ممتن بشكل خاص للسيد عبد الملك الحوثي الذي التقيته بالأمس، على دعمه والمحادثات المثمرة التي أجريناها.

يوم الخميس 5 تموز/يوليو، سأطلع مجلس الأمن على نتائج مباحثاتي في صنعاء وعدن، وسوف تستمر محادثاتي مع الأطراف في الأيام القادمة. آمل أن ألتقي الرئيس عبد ربه منصور هادي قريباً وكما تعلمون التقيته الأسبوع الماضي وكان اللقاء ايجابياً جداً كالعادة، وسرّني أنه أعرب هو أيضاً عن رغبته بإحراز تقدّم سريع نحو حل سلمي للنزاع. وفي النهاية، اني أتطلع إلى العمل مع جميع الأطراف بشكل طارئ من أجل إيجاد حل يعيد اولاً الأمن والاستقرار الى الحديدة ويخلق أيضاً ظروفاً إيجابية لاعادة اطلاق محادثات سلام في الأيام المقبلة”.