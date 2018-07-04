ريال مدريد يُحدد لـ”يوفنتوس″ شرط الاستغناء عن رونالدو

لندن-”القدس العربي:

ما زالت وسائل الإعلام الإسبانية تُراهن على انفصال أفضل لاعب في العالم كريستيانو رونالدو عن ناديه ريال مدريد الموسم القادم، بعد وصول مفاوضات تحسين عقده لطريق مسدود، لإصرار الرئيس فلورنتينو بيريز، على رفع الراتب السنوي لـ30 مليون يورو، في الوقت الذي يُريد فيه اللاعب ما يزيد عن الضعف، نظير البقاء في “سانتياغو بيرنابيو” الموسم القادم.

وانتشرت على مدار الساعات الـ24 الماضية، أنباء شبه مؤكدة، عن اقتراب وكيل أعمال الدون جورجي مينديز، من التوصل إلى اتفاق مع مسؤولي نادي يوفنتوس، بموجبه سيحط صاروخ ماديرا الرحال إلى شمال إيطاليا، لبدء مغامرة جديدة مع ممثل المدينة الحديدية “تورينو”، على أمل أن يُنهي نحس السيدة العجوز مع كأس دوري أبطال أوروبا، التي خسرها الفريق في النهائي سبع مرات، آخرهم على يد عملاقي الليغا برشلونة وريال مدريد عامي 2015 و2017.

من جانبها، أضافت صحيفة “abc” الإسبانية للشعر بيتا، بالكشف عن آخر تطورات الصفقة المُحتملة، حيث علمت من مصادرها الخاصة، أن فلورنتينو بيريز، لن يقف في طريق كريستيانو إذا أراد الرحيل لأي نادٍ، بشرط أن يكون الثمن 150 مليون يورو، كحد أدنى، وهو ما قد يتسبب في انسحاب بطل إيطاليا في آخر ست سنوات، الذي رصد ميزانية تُقدر بنحو 100 مليون لإتمام الصفقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس النادي الإسباني لن يتنازل عن شرطه المادي، كونه يُخطط لتمويل صفقة نيمار أو كيليان مبابي، بالمبلغ الذي سيجنيه من بيع رونالدو، حتى لا يتأثر الخط الأمامي بعد رحيل الهداف التاريخي للنادي، لكن على أرض الواقع، لم يُصدر كريستيانو ولا كلا الناديين أي بيان رسمي ولا شيء ملموس على أرض الواقع، باستثناء التغريدة التي نشرها حساب بطل أوروبا على تويتر، مُرفقة بأهداف اللاعب بالقميص الأبيض طوال عام 2018، وتم تفسيرها من قبل البعض على إنها أشبه برسالة الوداع.