﻿إيقاف لاعب التنس المصري كريم حسام مدى الحياة

القاهرة – الأناضول: أعلنت وحدة نزاهة التنس، إيقاف المصري كريم حسام (24 عاما) مدى الحياة وتغريمه 15 ألف دولار بسبب مخالفات متعددة متعلقة بالمباريات.

ووفقا لموقع وحدة نزاهة التنس الالكتروني، «تم إيقاف كريم حسام، لاعب التنس المصري، مدى الحياة وغرامة قدرها 15 ألف دولار بعد إدانته بتهم ارتكاب العديد من مخالفات التلاعب بنتائج المباريات».

وأشارت إلى أن اللاعب أدين بـ16 تهمة فساد وفقا للقسم الرابع ببرنامج مكافحة الفساد، وتتضمن تسهيل الرهانات، والتزويد بمعلومات تعطي أفضلية وعدم إبلاغ الوحدة بهذه الوقائع.

ووقعت هذه المخالفات خلال بطولات فئة «المستقبل» التي ينظمها الاتحاد الدولي للعبة خلال الفترة من 2013 حتى 2017، بعدما كان تحت الإيقاف المؤقت منذ يونيو/ حزيران 2017 للتحقيق. ولم يصدر الاتحاد المصري للعبة بيانا للتعقيب على العقوبة المفروضة على اللاعب كريم حسام.

ووحدة النزاهة للتنس، هي مبادرة من مجلس البطولات الكبرى والاتحاد الدولي واتحاد لاعبي التنس المحترفين واتحاد لاعبات التنس المحترفات، التي تلتزم بشكل مشترك بنهج عدم التسامح مطلقا مع الفساد في اللعبة.