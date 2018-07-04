﻿تأهل كارولينا بليسكوفا وفينوس وليامز إلى الدور الثالث

لندن – د ب أ: صعدت التشيكية كارولينا بليسكوفا للدور الثالث لبطولة انكلترا المفتوحة للتنس (ويمبلدون) ثالث بطولات «غراند سلام» الأربع الكبرى، أمس الأربعاء، عقب فوزها على فيكتوريا أزارينكا من بيلاروس في الدور الثاني للمسابقة.

وفرضت بليسكوفا، المصنفة السابعة للبطولة، سيطرتها التامة على اللقاء، الذي جمعها مع منافستها المتوجة بلقبين في غراند سلام، لتفوز بالمباراة بنتيجة 6/3 و6/3 في 72 دقيقة فقط. وتأهلت الأمريكية المخضرمة فينوس وليامز، المصنفة التاسعة للبطولة، للدور الثالث أيضا إثر تغلبها على الرومانية أليكساندرا دولغيرو بنتيجة 4/6 و6/صفر و6/1، كما فازت الأمريكية ماديسون كيز على التايلندية لوكسيكا كومكوم بنتيجة 6/4 و6/3. وبلغت الروسية إيفغينيا رودينا الدور ذاته بفوزها على الرومانية سوزانا كريستيا، وفازت البلجيكية يانينا فيكماير على الألمانية أندريا بيتكوفيتش، والكرواتية دونا فيكيتش على السويدية ريبيكا بيترسون، والرومانية ميهيلا بوزارسينيسكو على البريطانية كاتي سوان. وصعدت التشيكية لوسي سافاروفا على حساب البولندية أنييسكا رادفانيسكا، بعدما تغلبت عليها بنتيجة 7/5 و6/4، وفازت الهولندية كيكي بيرنتس على الروسية آنا بلينكوفا بنتيجة 6/4 و6/صفر، والإيطالية كاميلا جورجي على الأمريكية ماديسون برينغل بنتيجة 6/4 و6/1.