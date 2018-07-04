﻿مدرب بلجيكا: اللعب أمام البرازيل المرشحة يمثل حلما لنا

موسكو – رويترز: وصف روبرتو مارتينز مدرب بلجيكا مواجهة البرازيل «بالمباراة الحلم» لكنه يعتقد أن المنافس سيكون صاحب الفرصة الأكبر للخروج بالانتصار في دور الثمانية في كازان يوم الجمعة المقبل.

وقال المدرب الإسباني: «يعمل الفريقان على التسجيل والفوز بالمباريات. أمام البرازيل لن يتعلق الأمر بمحاولة الاستحواذ لكن ماذا ستفعل به. هذا هو المهم في كأس العالم». وأضاف: «نحن ندرك ما يمكننا فعله لكن البرازيل ستكون المرشحة وستضعنا في موقف مختلف. هذه مباراة مثل الحلم للاعبينا. لقد ولدوا لخوض مثل هذه المباراة. شيء طبيعي أننا نريد الفوز لكن التوقعات ليست كذلك وهذا هو الفارق الأكبر». وكان مارتينز شاهدا على انتفاضة بلجيكا ونجاحها في تحويل تأخرها بهدفين إلى فوز مثير 3-2 على اليابان في دور الستة عشر يوم الاثنين لتصبح على موعد مع المنتخب الفائز بكأس العالم خمس مرات. وقال مارتينز: «أمام فريق مثل البرازيل يجب الهجوم والدفاع بأحد عشر لاعبا. نحن لا نتحدث عن الأسلوب لكن إدراك ما ينبغي أن نفعله عندما نستحوذ على الكرة». وأضاف: «لا أعتقد أن هناك الكثير من الأسرار في هذه المباراة. يجب أن ندافع بأقوى شكل ممكن ثم نتسبب في مشكلة للمنافس عندما نملك الكرة. الأمر يمكن أن يكون بهذه البساطة وهذه التشكيلة مستعدة لذلك». وسيلعب الفائز من هذه المواجهة مع فرنسا أو أوروغواي في العاشر من يوليو/تموز في سان بطرسبرغ على بطاقة الظهور في نهائي كأس العالم بعدها بخمسة أيام.