﻿فالكاو وأوسبينا يأسفان لاقصاء كولومبيا

موسكو – د ب أ: أعرب راداميل فالكاو، قائد منتخب كولومبيا، عن أسفه لخروج فريقه من كأس العالم أمام إنكلترا.

وقال: «طوال 120 دقيقة قاتلنا بكل قوة، ولكنهم حققوا الفوز بركلات الترجيح، كان يمكن أن يكون هذا الفوز من نصيبنا أيضا، سنرحل بهذه المرارة وهذا الإحباط». وأضاف: «سجلوا بركلات الترجيح أهدافا أكثر وفي النهاية حققوا التأهل، كولومبيا ستعود أقوى».

وقال الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا أن إنكلترا كانت منافسا كبيرا لفريقه، وأضاف: «سنرحل ونحن نشعر بالحزن، قدمنا كل شيء في ملعب المباراة». وأكمل: «عملنا حتى آخر قطرة عرق، ولكن للأسف هنا انتهت مغامرتنا في المونديال».

ورغم تصدي أوسبينا، حارس أرسنال الإنكليزي، لركلة ترجيح للمنتخب الإنكليزي، ودعت كولومبيا المونديال إثر إهدار ماتيوس أوريبي وكارلوس باكا ركلتين.