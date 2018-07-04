﻿صراع سداسي على جائزة أفضل لاعب في المونديال

برلين – د ب أ: وضع الفرنسي كيليان مبابي والانكليزي هاري كاين والكرواتي لوكا مودريتش بصماتهم في كأس العالم في روسيا، التي شهدت أيضا تألق البرازيلي نيمار والبلجيكي إيدين هازارد والأوروغواني إدينسون كافاني.

وعلق هوغو لوريس، حارس منتخب فرنسا على تألق زميله مبابي، خلال الفوز 4/3 على الأرجنتين في دور الستة عشر، قائلا: «لست متفاجئا بما يقوم به كيليان… أراه يفعل ذلك كل يوم». وسجل مبابي (19 عاما) هدفين وتسبب في ركلة جزاء أحرز منها زميله أنطوان غريزمان الهدف الأول، ليقود المنتخب الفرنسي لاجتياز عقبة نظيره الأرجنتيني بقيادة ميسي. وارتدى كافاني ثوب الإجادة خلال فوز أوروغواي على البرتغال 2/1، بعدما أحرز هدفي المنتخب اللاتيني، ليقوده نحو التأهل لدور الثمانية، والإطاحة بآمال رونالدو في المضي قدما بالمونديال. وتحوم الشكوك حول مشاركة كافاني أمام فرنسا بسبب معاناته من الإصابة، وقال لويس سواريز مهاجم أوروغواي: «اعتبرني من بين الثلاثة ملايين أوروغواني الذين ينتظرون معرفة إذا كان سيلعب مع الفريق من عدمه». وبعدما كشفت الفحوصات الطبية عدم معاناة كافاني من تمزق عضلي، فإن بإمكانه مواصلة المشاركة في المونديال، حتى في حال غيابه عن مواجهة فرنسا، طالما بقيت أوروغواي في البطولة. ويستعد الفائز بين كافاني ومبابي، لمواجهة محتملة مع نيمار، زميلهما الثالث في صفوف سان جيرمان، في الدور قبل النهائي. ويعتبر نيمار أبرز المرشحين لخلافة ميسي ورونالدو للجلوس على العرش العالمي، لكنه رغم البداية البطيئة، فإنه أصبح مثار جدل لمواقع التواصل الاجتماعي، التي تتحدث عن سقوطه المتكرر على أرض الملعب بدلا من الحديث عن تسجيله الأهداف الرائعة ودوره الهام في تأهل البرازيل، التي ستكون بحاجة لاجتياز عقبة بلجيكا، إذا أرادت مواصلة حلمها باستعادة اللقب الغائب عن خزائنها منذ 2002، لكنها سيتعين عليها مواجهة إيدين هازارد، الذي سجل هدفين في مسيرة المنتخب البلجيكي. وصعدت بلجيكا لدور الثمانية بعدما قلبت تأخرها صفر/2 أمام اليابان، إلى فوز ملحمي 3/2 في دور الستة عشر. ونجح لوكا مودريتش في الحصول على عصا المايسترو من النجم الإسباني أندرياس إنييستا، الذي أعلن اعتزاله الدولي عقب خروج منتخب بلاده، ليصبح النجم الكرواتي أفضل لاعبي الوسط في المونديال. ولعب مودريتش دورا بارزا في تأهل كرواتيا لدور الثمانية على حساب الدنمارك بركلات الترجيح. وربما يكون هاري كاين اللاعب الذي سيوقف مغامرة كرواتيا في البطولة، إذا تغلبت انكلترا على السويد، وكرواتيا على روسيا في دور الثمانية. ويتصدر كاين هدافي المونديال بستة أهداف. وتوقع الظهير الانكليزي السابق غاري نيفيل أن يواصل منتخب بلاده انتصاراته ويواجه بلجيكا في المباراة النهائية، وهو ما يجعل كاين في صدام مع هازارد، علما أن كلا اللاعبين لم يشارك في المباراة التي جمعتهما بختام المجموعة السابعة.