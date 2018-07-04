﻿الفيلم السوري «الأب» يحصد الجائزة الذهبية في مهرجان السينما والتلفزيون اللبناني

دمشق – «القدس العربي»: حصد الفيلم الروائي السوري الطويل «الأب» الجائزة الذهبية في المهرجان اللبناني للسينما والتلفزيون في دروته التاسعة التي اختتمت في قصر الأونيسكو في بيروت.

وتجري أحداث الفيلم عام 2015 حيث يحاصر تنظيم «داعش» إحدى البلدات السورية ويحاول سكانها النجاة بحياتهم، بينما يقوم الأب الذي يلعب دوره الفنان أيمن زيدان بمحاولة مستميتة لإنقاذ عائلته من الموت بأي ثمن.

ويضم فريق الفيلم في السيناريو باسل ووضاح الخطيب وتمثيل علاء قاسم وروبين عيسى ويحيى بيازي ورنا كرم وجمال الشقير وجابر جوخدار وعلي الإبراهيم وخلود عيسى وجانيار حسن ووفاء عبد الله ومحمد زرزور بالاشتراك مع وفاء موصللي وأحمد رافع ورامز عطا الله.

وفي مجال العمل التلفزيوني يستعد الخطيب حاليا للبدء بتصوير مسلسل يحكي سيرة المطران الراحل هيلاريون كبوجي الذي يعد من الشخصيات السورية والعربية المعروفة بمواقفها الوطنية والقومية، مشيرا إلى أن كتابة السيناريو في مراحلها الأخيرة ومن المقرر أن يبدأ تصويره في سبتمبر/أيلول المقبل.

وبعد أربع جوائز أحرزها في مهرجانات الاسكندرية ووهران ودلهي وبيروت قال عنه مخرجه وضاح الخطيب: «إضافة إلى الجوائز الدولية التي حصل عليها الفيلم وبطله النجم أيمن زيدان فقد ترك صدى طيبا لدى عرضه كما حصل في استراليا العام الماضي».

إلى ذلك حصل الفيلم الروائي الطويل السوري «ماورد» على الجائزة الذهبية للمخرج أحمد ابراهيم أحمد والفيلم الروائي القصير «على سطح دمشق» للمخرج المهند كلثوم على جائزة لجنة التحكيم الخاصة، مع الإشارة إلى أن كلا الفيلمين من إنتاج المؤسسة العامة للسينما وسيناريو سامر إسماعيل.

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