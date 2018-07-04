﻿حديقة حيوانات باريس تقدم لساكنيها الطعام مُجمدا لمقاومة حرارة الطقس

باريس ـ رويترز: استمتعت الحيوانات في حديقة حيوانات باريس بوجبات مثلجة أمس في ظل درجة حرارة سجلت 30 درجة مئوية.

ولتخفيف تأثير حرارة الصيف على الحيوانات قدم لهم العاملون في الحديقة طعامهم المفضل مجمدا. وحظيت بعض الحيوانات بما هو أفضل: رشاشات من الماء المثلج. واستلقت الحيوانات المفترسة في الظل بينما غطست الثدييات المائية في أحواض المياه هربا من الحرارة الشديدة.

لكن ليس كل الحيوانات تحتاج لتبريد في طقس الصيف الحار حيث جاء العديد من حيوانات الحديقة مثل النعام والزراف من مناطق تشيع فيها موجات الحر لذلك تستطيع هذه الحيوانات التعامل مع ارتفاع درجات الحرارة بسهولة.