﻿العثور على جثتي متسلقَين أوروبيين ومرشدهما في مرتفعات البيرو

ليما – أ ف ب: عثر في جبال الأنديس في البيرو على جثتي متسلّقَين بريطاني وسلوفينية ومرشدهما على ارتفاع خمسة آلاف و947 مترا، حسب ما أعلنت شرطة المرتفعات الثلاثاء.

وقال المسؤول في الشرطة أنتونيو زيا «لقد انهينا اليوم انتشال جثث المتسلقين الذين أودى بهم انهيار ثلجي».

وبحسب الشرطة، تعود الجثث الثلاث لبريطاني في الخامسة والخمسين، وسلوفينية في السابعة والعشرين، ومرشد من البيرو في الأربعين.

ونجا من هذا الحادث متسلق أرجنتيني لم تعرف هويته بعد.

ووقع الحادث السبت في منطقة فيراري في جبل ألبامايو، وفقا للمصدر.

وفي العامين الماضين، قضى 16 متسلقا أجنبيا في حوادث مماثلة في جبال البيرو.