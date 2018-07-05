رئيس الوزراء المجري: لن نعيد استقبال اللاجئين الذين وصلوا لأوروبا الغربية

بودابست: قال رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، إن بلاده لن تعيد استقبال اللاجئين الذين وصلوا لأوروبا الغربية عبر أراضيها، مشدداً بالوقت ذاته استعداده للمساعدة في إعادة هؤلاء اللاجئين لليونان.



وقالت وكالة الأنباء المجرية(MTI)، الأربعاء، إن أوربان، وزير الداخلية الألماني، هورست سيهوفر، بحثا أزمة اللاجئين، في العاصمة برلين التي يزورها الأول حالياً.



وبحسب ذات المصدر أكد أوربان للوزير الألماني، أن بلاده لم تغير منذ 2015 مواقفها حيال أزمة اللاجئين، مشيراً الى أن اللاجئين الذين وطئوا الدول الأوروبية، وصلوا إلى ذلك من خلال اليونان في البداية.



ومؤخراً قدمت الحكومة المجرية للبرلمان حزمة مشاريع قوانين، تتضمن عقوبة السجن لمدة تصل إلى عام لمن يساعد طالبي اللجوء في الحصول على وضعية لاجئ إذا لم يكن هؤلاء اللاجئون في خطر داهم أو دخلوا المجر بشكل غير قانوني.



كما تنص على فرض ضرائب على المنظمات غير الحكومية التي تدعم الهجرة، وحظر اقتراب المواطنين المجريين من منطقة الحدود حتى 8 كلم إذا ما خالفوا القوانين المتعلقة باللجوء، فيما قد يتعرض الأجانب المخالفون للطرد من البلاد. (الأناضول)