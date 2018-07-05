شرطة نيويورك تعتقل امرأة تسلقت تمثال الحرية احتجاجا على سياسة الهجرة

نيويورك: اعتقلت الشرطة الأمريكية، امرأة تسلقت تمثال الحرية في نيويورك مساء الأربعاء، وذلك بعد أن اضطرت الشرطة لإخلاء جزيرة ليبرتي آيلاند التي يوجد بها التمثال بسبب تلك الواقعة.

وذكر مصدر بشرطة نيويورك لشبكة (سي إن إن) أن المرأة التي كانت تحتج على سياسة فصل أطفال المهاجرين عن ذويهم على الحدود الأمريكية المكسيكية، ظلت أعلى التمثال لمدة ساعتين قبل أن يتم اعتقالها.

وفي وقت سابق، أظهرت لقطات لوسائل إعلام محلية الشرطة وهي تحاول الوصول إلى المرأة أعلى التمثال.

وقال متحدث باسم شرطة نيويورك إنه تم استدعاء شرطة المدينة لمساعدة شرطة المتنزهات في الموقع، وتم إجلاء الزوار من الجزيرة.

وقال مسؤول إنفاذ قانون إنه كانت هناك عدة اعتقالات على خلفية احتجاج في وقت سابق ، علق المتظاهرون خلاله لافتة على التمثال.

وقامت مجموعة احتجاجية تدعى “رايز آند ريزيست” ، كانت قد نظمت احتجاجًا ضد سياسات الهجرة الأمريكية في جزيرة ليبرتي بالتزامن مع عطلة يوم الاستقلال في 4 تموز/يوليو ، بنشر تغريدة قالت فيها إن المتسلقة لم تكن جزءًا من احتجاجهم. (د ب أ)