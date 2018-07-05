20 حريقاً يومياً في إسرائيل تشعلها طائرات غزة الورقية

القدس: قال تقرير إسرائيلي، إن 20 حريقاً يندلع يومياً في جنوبي إسرائيل منذ بدء ظاهرة الطائرات الورقية المحترقة التي شرع الفلسطينيون بإطلاقها قبل 100 يوم.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، في تقرير نشرته الخميس، إن “النيران الناتجة عن الطائرات والبالونات المحترقة أدّت إلى إحراق 6 آلاف دونم من الأراضي الزراعية و30 ألف دونم من الغابات”.

وأشارت إلى أن “يوم السبت سيتم إعلان مائة يوم منذ بدء النيران في الجنوب، كل يوم هناك حوالي 20 حريقاً، فالستار الدخاني يغطي أراض كاملة، والنار تستهلك يومياً المزيد والمزيد من المواقع، آلاف الدونمات من الغابات والأراضي الزراعية والحقول”.

وقالت إن “السكان قلقون من كل بالون مشبوه في السماء، ومن كل طائرة ورقية تشق طريقها من الجانب الآخر من الحدود”.

وأفادت الصحيفة، بأن “الحرائق تسببت بخسائر تصل إلى نحو 1.8 مليون دولار”.

ويطلق ناشطون فلسطينيون طائرات ورقية وبالونات حارقة، باتجاه المستوطنات المحاذية لغزة منذ بداية مسيرات “العودة” التي انطلقت نهاية مارس/آذار الماضي؛ ما أسفر عن إحراق آلاف الدونمات الزراعية.

ولم تجد إسرائيل حتى الآن وسيلة تمكنها من توقيف هذه الظاهرة الجديدة. (الأناضول)