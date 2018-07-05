مصرع 5 في انهيار بناية سكنية شرقي الأردن

عمان: أعلن الدفاع المدني الأردني، الخميس، انتشال جثة من تحت أنقاض بناية انهارت أمس في محافظة الزرقاء (شرق)، ليرتفع العدد إلى 5.

وقال الدفاع المدني، إن “فرق الإنقاذ والإسعاف استكملت أعمال البحث والتفتيش عن الأشخاص الذين حوصروا تحت الأنقاض إثر حادث انهيار بناية سكنية مكونة من 3 طوابق بمنطقة الغويرية في الزرقاء”.

وأضاف في بيان، أن “كوادر الدفاع المدني تمكنت من إنقاذ 7 أشخاص محاصرين خلال الساعة الأولى من وقوع الحادث، في حين تم انتشال 5 جثث”.

كما بيّن الدفاع المدني، بأنه تم نقل الإصابات إلى المستشفيات للاطمئنان على صحتهم وسير تقديم الخدمة الصحية اللازمة لهم.

يشار إلى أن رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، تابع أمس من عين المكان جزءاً من عملية البحث والإنقاذ، بحضور عدد من المسؤولين.

من جهتها، قالت مصادر محلية فلسطينية، إن الضحايا الخمس من عائلة واحدة من بلدة “تِلْ” في محافظة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت المصادر، أن الضحايا هم فاطمة محمد محمود حمد (71عاما)، ومحمد أحمد إبراهيم حمد (42 عاما)، وأحمد محمد أحمد إبراهيم حمد (21 عاما)، وحنان محمد أحمد إبراهيم حمد (18 عاما) وليان أحمد عباية (16عاما). (الأناضول )