الصين: لن نكون من يطلق الرصاصة الأولى في الحرب التجارية مع أمريكا

بكين: مع اقتراب تبادل فرض كل من الولايات المتحدة الأمريكية والصين رسوم على البضائع المستوردة في الدولتين، قال مسؤول بوزارة التجارة الصينية إن بكين لن ” تكون من يطلق الرصاصة الأولى” في الحرب التجارية، ولكنها سوف تواجه إجراءات واشنطن بقوة مساوية.

ومن المقرر أن تفرض كل دولة رسوماً على واردات تقدر قيمتها بـ 34 مليار دولار من الدولة الأخرى الجمعة. ولكن بما أن بكين تسبق واشنطن بـ 12 ساعة، فأنه من المتوقع أن تدخل الرسوم الصينية حيز التنفيذ أولاً.

وقال جاو فينج المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية للصحافيين الخميس إن الأمر ليس كذلك.

وأضاف” الولايات المتحدة الأمريكية هى من بدأت هذه الحرب التجارية” موضحاً” نحن لسنا راغبين في خوض الحرب، ولكن من أجل الحفاظ على مصالح دولتنا وشعبنا، علينا أن نحارب إذا تطلب الأمر”.

وأوضح ” الصين لن تطلق الرصاصة الأولى أبداً، ولكن إذا طبقت أمريكا الرسوم سوف تضطر بكين لمواجهتها”.

وقال” الصين لن تنحني في وجه التهديدات والابتزاز ولن تغير موقفها بالدفاع عن التجارة الحرة والنظام متعدد الأطراف”.

ومن المقرر أن تؤثر الرسوم الأمريكية على واردات صينية مثل رقائق أشباه المواصلات وقطع غيار الآلات، في حين تستهدف الرسوم الصينية المنتجات الزراعية والطائرات والسيارات الأمريكية بالإضافة لبضائع أخرى.

ويقول الخبراء إن أي تصعيد من شأنه الإضرار بأكبر اقتصاديين في العالم وإبطاء النمو العالمي. (د ب ا)