الجنائية الدولية تصدر أمراً بالقبض على ضابط بقوات حفتر لارتكابه جرائم حرب في ليبيا

لاهاي: أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية ( المحكمة) أمراً ثانياً بالقبض على محمود مصطفى بوسيف الورفلي ، ( الضابط بقوات القائد العسكري خليفة حفتر) ، لمسؤوليته المدَّعى بها عن ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في القتل العمد في سياق النزاع المسلح غير ذي الطابع الدولي الدائر في ليبيا.

وذكرت المحكمة على موقعها الالكتروني الخميس أن الدائرة خلصت ، في أمرها الثاني الذي أصدرته الاربعاء ، إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن الورفلي ارتكب بنفسه جريمة الحرب المتمثلة في القتل العمد في سياق حادثة ثامنة جرت في 24 كانون ثان/يناير الماضي حيث يُدَّعى بأنه أطلق النار على 10 أشخاص أمام مسجد بيت الرضوان في بنغازي بليبيا فأرداهم قتلى.

وحسب المحكمة ، خلصت الدائرة إلى أن الدعوى المقامة على الورفلي أمام المحكمة مقبولة نظراً إلى عدم اتخاذ إجراءات للتحقيق في ليبيا.

وحسب المحكمة ، ويأتي أمر القبض الثاني هذا استكمالاً لأمر القبض الأول الذي أصدرته الدائرة التمهيدية الأولى بشأن الورفلي في 15 آب/أغسطس 2017 لمسؤوليته المدَّعى بها عن ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في القتل العمد وإصدار أوامر بارتكابها في سياق سبع حوادث شملت 33 شخصاً ووقعت في الفترة الممتدة ما بين الثالث من حزيران/يونيو 2016 أو ما قبله و17 تموز/يوليو 2017 أو ما يقاربه وذلك في بنغازي أو في مناطق محيطة بها، في ليبيا.

ويعد الورفلي (46 عاماً) أحد أبرز القادة العسكريين في قوات خليفة حفتر وهو يشرف على القوات الخاصة في مدينة بنغازي.

يُذكَر أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أحال الحالة في ليبيا إلى المدَّعي العام في المحكمة بموجب قراره رقم 1970 الصادر بتاريخ 26 شباط/فبراير 2011. (د ب أ)