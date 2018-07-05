الاحتلال يعتدي على مرابطين بالخان الأحمر ويعتقل 3 أجانب – (فيديو وصور)

القدس: اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الخميس، 3 أجانب، خلال قمع حشد من المتضامين والفلسطينيين في تجمع “الخان الأحمر” البدوي، شرقي القدس.

وقال منسق حملة “أنقذوا الخان الأحمر”، بهيئة مقاومة الجدار والاستيطان عبد الله أبو رحمة، إن قوة عسكرية داهمت التجمع فجراً، واعتدت على المتضامين واعتقلت 3 أجانب، من دون توضيح جنسياتهم.

وأوضح أن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي تتواجد في الموقع برفقة جرافات، وتعمل على محاصرة النشطاء مهددة باعتقال عدد منهم.

وناشد أبو رحمة تكثيف التواجد والمرابطة في التجمع للدفاع عن المساكن والسكان أمام قرار الاحتلال بهدمه.

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي أغلق الموقع ومنع وصول الصحفيين والمتضامين.

وأمس اعتدت القوات الإسرائيلية بالضرب على عشرات المتضامين والأهالي واعتقلت عدداً منهم خلال شق طرق في محيط التجمع تمهيداً لهدمه.

ويرابط عشرات النشطاء الفلسطينيين في التجمع منذ عدة أيام للتصدي لعملية الهدم.

وداهمت قوات الجيش الإسرائيلي التجمع البدوي، الثلاثاء، وسلّمت المواطنين أوامر تفيد بإغلاق طرق داخلية في التجمع.

وقررت المحكمة العليا الإسرائيلية، مايو/أيار الماضي، هدم التجمع الذي يعيش فيه 190 فلسطينيا، ومدرسة تقدم خدمات التعليم لـ170 طالبا، من عدة أماكن في المنطقة.

وينحدر سكان التجمع البدوي من صحراء النقب، وسكنوا بادية القدس عام 1953، إثر تهجيرهم القسري من قبل السلطات الإسرائيلية.

ويحيط بالتجمع عدد من المستوطنات الإسرائيلية؛ حيث يقع ضمن الأراضي التي تستهدفها السلطات الإسرائيلية لتنفيذ مشروعها الاستيطاني المسمى “E1″.

وحسب مراقبين فلسطينيين، يهدف المشروع إلى الاستيلاء على 12 ألف دونم (دونم ألف متر مربع)، تمتد من أراضي القدس الشرقية حتى البحر الميت، بهدف تفريغ المنطقة من أي تواجد فلسطيني، كجزء من مشروع لفصل جنوب الضفة عن وسطها. (الأناضول)