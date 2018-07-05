حفل زفاف في اليمن يتحول إلى مأتم إثر سقوط 21 قتيلاً وجريحاً بهجوم مسلح

اليمن ـ من مراد العريفي: تحول حفل زفاف شاب يمني بمحافظة إب (وسط) إلى مأتم، إثر هجوم مسلح أسفر عن مقتل 8 مدعوين وإصابة 13 آخرين، الليلة الماضية. وقال مسؤول في المحافظة، اليوم الخميس، إن مسلحاً مجهولاً هاجم حفل زفاف نُظم في خيمة، بمنطقة “حمير” بمديرية “مذيخرة”، غربي المحافظة.

وأضاف المسؤول، مفضّلاً عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالحديث للإعلام، أن المسلح الذي كان ملثماً، أطلق النار من سلاحه “الكلاشينكوف” بشكل عشوائي على المدعوين، وبينهم أطفال. وأوضح “في البداية قُتل والد العريس، قبل أن يطلق المهاجم النار على الآخرين حتى فرغ سلاحه من الرصاص”. وأشار إلى أن المدعوين تفرقوا خشية تعرضهم لإطلاق النار، فيما استغل المسلح الفرصة ولاذ بالفرار على الفور إلى منطقة مجهولة. ولم تعرف هوية المسلح أو الأسباب التي دفعته لإطلاق النار، غير أن المسؤول بالمحافظة رجح أن يكون الحادث جنائياً. وتخضع مديرية مذيخرة لسيطرة مسلحي جماعة “أنصار الله” (الحوثيين) الذين يحكمون سيطرتهم على المحافظة بشكل كامل منذ مطلع العام 2015. وسبق أن تحولت العديد من الأفراح في اليمن إلى مآتم جراء قصف قوات التحالف الذي تقوده السعودية. (الأناضول)