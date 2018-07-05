إصابة 5 مدنيين في قصف مدفعي للنظام السوري على “الباب”

الباب: أصيب 5 مدنيين، الخميس، جراء قصف مدفعي للنظام السوري على مدينة “الباب” شمالي البلاد.

وذكر مراسل الأناضول في “الباب”، أن النظام السوري استهدف بالمدافع منطقة قريبة من السوق داخل المدنية.

وبيّن أن المعلومات الأولية تشير إلى إصابة 5 مدنيين جراء القصف المدفعي.

وأوضح أنه جرى نقل المصابين إلى مستشفى المدينة لتلقي العلاج.

في سياق متصل، تتواصل الاشتباكات التي بدأت صباح اليوم بين قوات المعارضة والنظام في محيط بلدة “تادف” الواقعة على خط الجبهة جنوبي الباب، من وقت لآخر.

وتمكنت القوات التركية والجيش السوري الحر خلال عملية “درع الفرات”، من تطهير مناطق واسعة من ريف محافظة حلب الشمالي بينها الباب وجرابلس، من تنظيم “داعش”، الإرهابي في الفترة أغسطس/ آب 2016 – مارس/ آذار 2017، ما أتاح لآلاف السوريين العودة إلى ديارهم. (الأناضول)