رئيس هيئة الانتخابات في تونس يعلن استقالته من منصبه

تونس: أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس الخميس ،استقالته من منصبه بسبب خلافات داخلية تشهدها الهيئة منذ الانتخابات البلدية التي جرت في أيار/مايو الماضي.

وأفاد رئيس الهيئة محمد المنصري ، في بيان له نشر اليوم في وسائل اعلام محلية، بأنه قدم استقالته بعد التشاور والاتفاق مع أعضاء الهيئة، في ظل تعطل أعمالها من بينها الاستعداد لانتخابات 2019.

وكان يفترض أن يخصص البرلمان الثلاثاء جلسة عامة للتصويت على طلب أعضاء مجلس هيئة الانتخابات إقالة المنصري لكن تم ارجاء الجلسة الى موعد لاحق.

ويأتي طلب الإقالة عقب الانتخابات البلدية التي شهدتها تونس في أيار/مايو الماضي، حيث يشكو مجلس الهيئة من وجود تنازع للصلاحيات بجانب إخلالات مالية وإدارية شابت سير الانتخابات وهو ما ينفيه المنصري.

وقال رئيس الهيئة اليوم إن استقالته تأتي لغياب بوادر حلول في الأفق، موضحاً أن “مصلحة البلاد والإعداد الجيد للمحطات الانتخابية القادمة يتطلبان مزيداً من التضحية والتنازل والتحلي بالمسؤولية”.

ويستمر المنصري في منصبه ، الذي تولاه في تشرين ثان/نوفمبر الماضي خلفا لشفيق صرصار المستقيل، إلى حين انتخاب مرشح آخر من بين أعضاء الهيئة من قبل البرلمان. (د ب أ)