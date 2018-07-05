الحوثيون يستهدفون مقر قيادة التحالف في عدن بغارات من سلاح جو مسير

صنعاء: أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، اليوم الخميس، استهداف مقر قيادة قوات التحالف العربي في مدينة عدن، جنوبي البلاد، بغارات من سلاح الجو المسير.

وقالت قناة المسيرة الفضائية الناطقة باسم الحوثيين، إن “سلاح الجو المسير استهدف بغارات مقر قيادة تحالف العدوان (التحالف العربي) في معسكر البريقة بعدن”.

وأضافت القناة، أن “تحركات وتجمعات العدو (التحالف والجيش الحكومي) لن تكون بعد اليوم في مأمن من غاراتنا”.

وتابعت “على العدو أن يعيد حساباته فالأيام القادمة حبلى بالمفاجآت”.

من جانبها، أعلنت قوات التحالف العربي، إسقاط طائرة “درون” حاولت استهداف مقر قيادة التحالف في عدن، حسبما أفاد موقع الجيش الحكومي “سبتمبر نت”.

وتسيطر القوات اليمنية الحكومية بمساندة التحالف على مدينة عدن التي اعلنتها الحكومة عاصمة مؤقتة للبلاد.

وتقود السعودية منذ أكثر من ثلاث سنوات عمليات عسكرية ضد المسلحين الحوثيين في اليمن، لاستعادة شرعية البلاد، بعد أشهر من سيطرتهم على صنعاء ومحافظات يمنية أخرى بقوة السلاح.(د ب أ).