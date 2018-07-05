السحر الأسود يتسبب بذبح اربعة أسود ! – (صور)

لندن – “القدس العربي ” : شهدت حديقة برية جنوب أفريقيا حادثا مرعبا لذبح أربعة أسود وتمزيق أجزاء من جثثهم لاستخدامها في السحر الأسود.

ذكر موقع “ذا صن” أن الصيادين قطعوا رؤوس وسيقان أربعة من الأسود وقتلوا اثنين من الأشبال.

وفي تفاصيل اكثر صرحت الشرطة، إن الصيادين ألقوا بدجاج مسموم على الأسوار الكهربائية قبل ذبح الأسود الكبيرة، في حين أوضحت صاحبة الحديقة أن الحادث لا إنساني وأن رؤية الأسود المشوهة بمثابة وصمة عار مخزية.

وتجرى شركة أمن عملية مطاردة المجرمين وتقدم مكافأة قدرها 15 ألف جنيه إسترليني للحصول على معلومات تفيد في القبض عليهم، حيث تم التعرف على ملابس داخل حقيبة ظهر تم إسقاطها أثناء الرحلة التي تعود إلى موظف اختفى منذ ذلك الحين.

وقال أحد المعالجين التقليديين إن أجسام الأسود تستخدم في صنع جرعات سحرية التي يعتقد أنها تحمي الناس وتجعلهم أقوياء.