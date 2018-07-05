اندونيسية جرفها البحر قبل عام ونصف تعود للحياة في نفس المكان

لندن-”القدس العربي”:

عادت سيدة اندونيسية كانت قد اختفت في البحر قبل عام ونصف حية إلى نفس المكان وبنفس الملابس التي كانت ترتديها لحظة الاختفاء.

ووفقا ل صحيفةDudung Pret المحلية فان السيدة، البالغة من العمر 52 عاما، كانت تستحم بالقرب من مدينة سوكابومي بجزيرة جاوة في إندونيسيا، في بداية 2017.

وجرفتها موجة ضخمة جدا من الشاطئ. وعلى الرغم من صراخ السيدة وطلبها للنجدة، لم يتجرأ أحد على محاولة إنقاذها بسبب وجود عاصفة بحرية. وبعد ذلك بحث رجال الإنقاذ عنها طويلا من دون فائدة.

وبعد عدة أسابيع من البحث عن السيدة المفقودة، توقفت عملية الإنقاذ، وأعلنت السلطات عن وفاتها الا ان عائلتها رفضت ذلك.

وذكر أحد أقارب المفقودة، أنه شاهدها في المنام نهاية يونيو الماضي وهي تطلب منه الحضور إلى أحد الشواطئ القريبة. وبالفعل توجهت العائلة إلى المنطقة المذكورة في يوم 30 يونيو، ليعثروا عليها وهي فاقدة الوعي وعليها نفس الملابس التي كانت ترتديها لحظة فقدانها.

وتم نقل السيدة إلى المستشفى، وهي في حالة صحية سيئة، ولكن الأطباء أكدوا أنها ستستعيد عافيتها قريبا.

رئيس قسم الإنقاذ في مدينة سوكابومي، آوليا سوليهانتو، أكد صحة القصة. وذكر أن السلطات تحقق في ظروف الحادث حاليا، مشيرا إلى أن الأمور ستتضح بعد أن تستعيد السيدة قدرتها على الكلام.