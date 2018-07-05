فرانسوا فيون يعود إلى المشهد السياسي الفرنسي عبر بوابة مسيحي الشرق

باريس- ’’القدس العربي’’- آدم جــابر

بعد نحو 14 شهراً من هزيمته في الانتخابات الرئاسية ثم انسحابه من الحياة السياسية على وقع فضائح الوظائف الوهمية لزوجته وإثنين من أولاده، عاد فرانسوا فيون المرشح إلى الانتخابات الرئاسية الأخيرة في فرنسا عن حزب الجمهوريين اليميني، إلى المشهدين السياسي والإعلامي، بإعلانه أنه بصدد إطلاق مؤسسة خاصة بمسيحي الشرق، وذلك في رسالة ووجها، مساء الأربعاء، إلى أنصاره، عبر موقع مجلة’’ باري-ماتش’’ على الإنترنت.

وذكـّر فرانسوا فيون في هذه الرسالة بـ’’الأهمية الخاصة التي يوليها للأقليات في المشرق العربي، خاصة الأقلية المسيحية القريبة من قلبه، معتبراً أنّ هذه الأقليات عاشت خلال السنوات الأخيرة مآسي في منطقة تنخرها الحروب والتوترات والتعصب الديني’’. وأوضح رئيس الحكومة إبان فترة حكم نيكولا ساركوزي ( 2012-2007)، أنه قرر لهذا السبب تخصيص جزءا من وقته وحياته لمساعدة هؤلاء المضطهدين، من خلال مؤسسة في قيد الإنشاء’’ .

وأكد فيون أنّ مؤسسته من أجل الأقليات في الشرق تسعى إلى تحقيق ثلاثة أهداف: أولها’’ المساهمة في ألا تقع الأوضاع الدراماتيكية التي تعيشها الأقليات في الشرق -في أغلب الأحيان-في غياهب النسيان’’. ثانيا، دعم الاجراءات والمبادرات الملموسة التي تسمح بمساعدة الأقليات -في الميدان-على إعادة بناء إطار حياة مشتركة وذلك من خلال ضمان مستقبل لهؤلاء الشعوب في بلدانهم الأصلية’’. وأخيراً، تنوى مؤسسة فيون أيضا ’’ الوقوف إلى جانب أولئك الذين لم يجدوا أي حل آخر غير الرحيل، ويوجدون حالياً كلاجئين في فرنسا أو في بلدان أوروبية أخرى’’.

واختتم فرانسوا فيون رسالته بتوجيه دعوة عامة من أجل القيام بالتبرعات لمؤسسته، التي أشار إلى أنه سيكون هناك قريباً إجتماعٌ عام للتعريف بها’’.

وخلال حملة الانتخابات الرئاسية الأخيرة في عام 2017، لم كثيراً ما استشهد فرانسوا فيون، البالغ من العمر 64 عاما، بــ’’ مسيحيته و إيمانه ’’. ووضع قضية الأقلية المسيحية في قلب سياستة الخارجية في منطقة الشرق الأوسط، مما سمح له بجذب المخزون الانتخابي الكاثوليكي في فرنسا خلال الانتخابات التمهيدية لحزب الجمهوريين التي فاز بها على نيكولا ساركوزي و آلين جوبيه، إلا أنه سرعان ما تلقى ضربة موجعة بعد تفجر قضية الوظائف الوهمية لزوجته وأولاده، ليجد شعبيته في تراجع بوتيرة سريعة خلال حملة الانتخابات الرئاسية، ما أدى إلى خسارته في هذه الانتخابات من دورتها الأولى، وهو ما لم يحصل لليمين التقليدي المحافظ منذ بدء نظام الجمهورية الخامسة عام 1958.