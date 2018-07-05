“ممنوع اللمس ” .. اغنية جديدة لحلا الترك تغنيها في مسلسل أميركي – (فيديو)

لندن – “القدس العربي ” : نشرت الفنانة البحرينية حلا الترك أغنية جديدة لها باللهجة الخليجية بعنوان”ممنوع اللمس″ وهي من إنتاج بلاتينيوم ريكوردز وهي العودة الأولى لها بعد غياب 3 سنوات.

أطلت حلا من خلال هذه الأغنية ضمن السلسة الأميركية Baby Doll Records والتي هي من بطولة المطربة الأميركية المحبوبة Baby Doll.

قام روب فرشرمان مؤسس شركة Brat باختيار حلا بعد سماعه لأغنياتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتبينه لجمال صوتها وكثرة عدد متابعيها ونسب المشاهدة العالية لها ولكليبات أغنياتها فاتفقت الشركة الموجودة في لوس انجلوس على اختيارها لأغنية ممنوع اللمس حصرياً لهذا المسلسل علماً أن الأغنية ستصبح متاحة في 12 تموز الحالي .

يذاع مسلسل Baby Doll Records عبر اليوتيوب وقد لاقى نسبة مشاهدة عالية من شباب الولايات المتحدة الأميركية إذ تدور احداث المسلسل حول مجموعة من التلاميذ يعشقون الموسيقى والغناء ويصدرون أغنياتهم ضمن فريق.