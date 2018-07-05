عائلة الموضة الفاخرة ومستحضرات التجميل تتربع على عرش أكبر ثروات فرنسا

باريس- ’’ القدس العربي’’- آدم جابر:

تصدرت عائلة الموضة الفاخرة ومستحضرات التجميل قائمة أكبر الثروات في فرنسا، حيث حل خمسة رجال ونساء أعمال مرتبطين بهذه القطاعات ضمن ’’توب10’’ لقائمة أغنى 500 فرنسي ، التي نشرتها مجلة ’’شالانغ’’ في عددها الصادر هذا الخميس.

ومن دون أدنى مفاجأة تصدر القائمة برنار آرنو، رئيس مجموعة LVMH أي ( Louis Vuitton Moet Hennessy) ، والذي سجلت ثروته ارتفاعاً من 46,9 مليار يورو إلى 73,2 مليار يورو بين عامي 2017 و 2018، وهو ما يمثل زيادة مذهلة بنسبة 56 في المائة خلال عام واحد. إذ استفاد برنار آرنو – أغنى رجل في أوروبا منذ 2017 و الرابع عالمياً – من ضم مجموعة ’’Christian Dior couture’’ إلى مجموعته العام الماضي، كذلك من ديناميكية مبيعات ’’ماركات’’ المجموعة الرئيسية وهي : ’’Louis Vuitton’’ و ’’Givenchy’’ و ’’Sephora’’ و ’’Veuve Cliquot’’ وغيرها.

أما ورثة مجموعة ’’ Chanel’’ آلين فرتهايمر و جيرار فرتهايمر، فقد قفزا من جانبهما من المرتبة السادسة إلى المرتبة الثانية ضمن قائمة’’ توب10’’ لأثرياء فرنسا، حيث سجلت مجموعتهما أرباحاً غير اعتيادية وصلت إلى 8 مليار يورو خلال العام الماضي، محتلة بذلك المرتبة الثانية من بين الماركات التجارية الفاخرة خلف ’’ Louis Vuitton ’’، ولكن أمام’’ Gucci ’’، لتصل ثروتهما، إذن، إلى 40 مليار يورو، بين عامي 2017 و 2018.

في حين، حافظ آكسيل دوماس ومجموعتها ’’ Hermès’’ على المركز الثالث بثروة بلغت 39.6 مليار يورو. بينما’’ تراجعت’’ ، في المقابل، فرانسواز بيتنكور، المالكة الحالية لشركة ’’L’Oréal’’- المرأة الوحيدة في القائمة- من المرتبة الثانية إلى المرتبة الرابعة، مع أن ثروتها زادت بنسبة 10 في المائة في عام 2018 لتصل إلى 39.3 مليار يورو. فيما حلّ فرانسوا بينو مالك ( Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga …) في المرتبة السادسة بثروة بلغت 30.5 مليار يورو.

وبشكل عام، زادت الثروة التي حصدتها أغنى 500 شخصية فرنسية، بين عامي 2017 و2018، بنسبة 13 في المــائة، لتصل إلى 650 مليار يورو. كما أنها المرة الأولى التي يتجاوز فيها عدد المليارديرات من الفرنسيين عتبة الـ ـ100 شخص، حيث وصل عددهم 101 في عام 2018 مقارنة بـ 92 مليارديرًا في عام 2017.